Совершивший самоподжог в Смолевичах мужчина умер

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-служба Министерства здравоохранения подтвердила корреспонденту БЕЛТА информацию о том, что в Больнице скорой медицинской помощи в Минске сегодня ночью умер мужчина, который совершил самоподжог в Смолевичах.

СК: следователи выясняют обстоятельства самоподжога в Смолевичах 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел облил себя бензином, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен сотрудниками милиции.

"Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю оказанную медицинскими работниками помощь его спасти не удалось", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, днем 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции. Мужчина получил ожоги 84% тела, включая дыхательные пути.

Накануне, 16 сентября, сотрудники милиции пресекли еще одну его попытку суицида, перед которой мужчина уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни. В этот раз, прежде чем облить себя бензином, он также позвонил в дверной звонок здания РОВД. В 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонностью к суициду.-0-