Спасатели нашли в лесах Гродненской и Минской областей пятерых заблудившихся

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки спасатели нашли в лесных массивах Гродненской и Минской областей пять человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 2 сентября до 6.00 3 сентября поступили сообщения о пропавших гражданах в лесных массивах на территории трех районов Гродненской и Минской областей. Для поисковых работ были задействованы 14 единиц техники и 40 человек, из них 12 единиц техники и 33 работника МЧС", - рассказали в ведомстве.

Спасатели обнаружили пять человек. Не найден один человек в Островецком районе, его поиски будут продолжены.-0-