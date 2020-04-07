Спасатели несколько часов тушили полыхавшую траву на окраине Слонима

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пал сухой травы на окраине Слонима создал угрозу гаражному кооперативу. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Начиная с вечера 5 апреля в центр оперативного управления Слонимского районного отдела по ЧС стали поступать тревожные звонки о загорании сухой растительности на пустыре в районе улиц Ефросиньи Полоцкой и Розовой в райцентре.

"Природный пожар охватил значительную площадь и создал реальную угрозу гаражному кооперативу. Клубы дыма были видны за несколько километров и вызывали тревогу у слонимчан. Едкий запах гари ощущался во дворах ближайших микрорайонов города", - отметили в областном управлении МЧС.

Спасатели незамедлительно направились на место происшествия. Для ликвидации пожара были привлечены работники жилищно-коммунального и местного хозяйства, задействованы поливомоечная машина и трактор с плугами. Тушению мешали порывы ветра: искры разлетались на большое расстояние и возникали новые очаги возгорания. На ликвидацию пала потребовалось несколько часов.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС