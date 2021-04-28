Спасатели сняли мужчину с ограждения балкона седьмого этажа в Солигорске

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске работники МЧС спасли мужчину от падения с балкона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

27 апреля в 16.24 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который сидел на ограждении балкона лестничной клетки на седьмом этаже многоквартирного жилого дома по улице Заслонова в Солигорске. К месту вызова одновременно со спасателями были направлены медики и сотрудники милиции.

"Мужчина сидел на металлическом ограждении, был спокоен, никаких требований не высказывал. Мы попытались завязать разговор, он общался спокойно, - рассказали спасатели. - Мы не предпринимали резких действий, так как гражданин блокировал свою ногу в металлической конструкции ограждения, и захватить его, чтобы переместить внутрь, мы не могли. После непродолжительного диалога мужчина позволил нам помочь ему перелезть через ограждение, чтобы вернуться в пространство лестничной клетки".

Работники МЧС сопроводили мужчину к медикам для осмотра. В медицинской помощи он не нуждался.-0-