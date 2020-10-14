Спасатели устранили утечку соляной кислоты на ж/д станции в Слуцком районе

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечку соляной кислоты ликвидировали спасатели на железнодорожной станции в Слуцком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

13 октября в 19.02 спасателям поступило сообщение об обнаружении струйного истечения соляной кислоты из торца железнодорожной цистерны на станции Некраши возле деревни Малая Слива Слуцкого района.

Состав отбуксировали на 400 м от железнодорожной станции. Работники Центра химической и радиационной защиты Республиканского отряда специального назначения устранили течь, наложив на цистерну магнитный бандаж.

Пострадавших нет. Эвакуация не понадобилась. Задержка в движении двух пассажирских поездов составила около полутора часов.

Причина происшествия устанавливается. -0-