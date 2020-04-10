Спасатели вынесли 9-летнего мальчика из горящего дома в Малорите

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли ребенка на пожаре в Малорите, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Фото МЧС

Сообщение о пожаре на улице Горького в райцентре спасателям поступило сегодня в 11.37. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из-под кровли жилого дома шел дым. По словам соседей, внутри могли находиться люди. На кровати в комнате спасатели обнаружили 9-летнего сына хозяина дома. Мальчика вынесли наружу и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" ребенка доставили в больницу.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь повредил внутреннюю отделку помещений, потолок и имущество в жилой комнате, кухне и коридоре. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-