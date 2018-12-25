Спасатели вытащили из полыньи рыбака на Чигиринском водохранилище

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь спасателей понадобилась рыбаку на Чигиринском водохранилище возле деревни Чечевичи Быховского района. Мужчина оказался в полынье и не смог самостоятельно из нее выбраться, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Тревожный сигнал поступил в центр оперативного управления Быховского РОЧС 24 декабря около часу дня. Спустя пять минут спасатели прибыли на место. В полынье на расстоянии 150 м от берега находился человек. "Работниками МЧС при помощи спасательной доски спасен и доставлен на берег мужчина 1972 года рождения, житель Могилева. После осмотра врачами скорой медицинской помощи спасенный был отпущен домой", - рассказали в МЧС.

Как выяснилось, мужчина ловил рыбу со льда недостаточной толщины - 3-5 см.-0-