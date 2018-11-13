Сработавший пожарный извещатель разбудил хозяина горящего дома в Петриковском районе

13 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Звук сработавшего АПИ спас жизнь мужчине в Петриковском районе, рассказала корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Макаричи поступило после полуночи 13 ноября. К моменту прибытия подразделений МЧС деревянный дом был полностью охвачен огнем. 51-летний хозяин дома проснулся от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Почувствовав запах дыма, выбежал на улицу, где дожидался спасателей. Известно, что АПИ сельчанин приобрел и установил в июле 2016 года.

Спасатели ликвидировали пожар, уничтоживший 16 кв.м кровли и повредивший потолочное перекрытие по всей площади, стены и имущество в доме. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-