Среди пассажиров загоревшегося парома в Ионическом море были граждане Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском пассажирском пароме Euroferry Olympia, загоревшемся в пятницу утром в Ионическом море, были граждане Беларуси, сообщает ТАСС.

На спасательных шлюпках с судна эвакуировали 278 пассажиров и членов экипажа. Людей вывозят в порт Корфу, куда уже прибыли 34 человека, среди них есть граждане Беларуси.

В порту проверят их документы. Также спасенных ждут бригада скорой помощи и врачей больниц, команда работников гражданской защиты региона Ионических островов.

На данный момент нет сведений о судьбе 11 человек. Пока не ясно, речь идет о пассажирах или членах экипажа.

Капитан судна сообщал, что пассажиры и члены экипажа на момент начала эвакуации были живы и здоровы. Однако после прибытия на Корфу один из пассажиров был госпитализирован с проблемами с дыханием, возможно, из-за отравления продуктами горения.

Euroferry Olympia следовал под итальянским флагом в Ионическом море из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи. Когда паром находился к северо-востоку от острова Эрикуса, на третьей палубе, где были автомобили, произошло возгорание. Местные жители сообщили о взрывах на борту. Не исключено, что в автомобилях могли находиться люди.

В районе бедствия работают корабли портовых служб и береговой охраны Греции и Италии. В этот район также направлены греческий фрегат "Гидра" и три вертолета. В эвакуации принимали участие все находившиеся в районе бедствия суда.

На борту остаются 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Существует угроза утечки в море большого объема горючего.

Пожар тушат греческие пожарные, дым от возгорания виден на острове Корфу.-0-