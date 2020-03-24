Столичное агентство недвижимости оштрафовано за нарушение расчета стоимости риелторских услуг

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения порядка применения тарифов за оказание риелторских услуг выявил Комитет государственного контроля во время проверки одного из минских агентств недвижимости, сообщили БЕЛТА в КГК.

Так, в агентстве рассчитали стоимость оказанных риелторских услуг, исходя из базовой величины, действующей на дату заключения договора купли-продажи, а не на момент заключения с агентством договора об оказании услуг.

Изменение размера базовой величины существенно влияет на стоимость риелторских услуг. Например, эта организация в декабре 2017 года заключила договор с потребителем на оказание услуг общей стоимостью 105 базовых величин, или Br2415 (тогда БВ составляла Br23). После исполнения договора в феврале 2018-го организация потребовала от потребителя оплату в размере Br2572,5 (БВ была уже Br24,5). В результате стоимость услуг для потребителя выросла на Br157,5, или на 7%.

За нарушение порядка применения тарифов руководителя этого столичного агентства недвижимости оштрафовали на 4 БВ (сейчас базовая величина составляет Br27).

Кроме того, в КГК установили случаи несвоевременной выплаты зарплаты и отпускных работникам. За это нарушение к административной ответственности привлечены риелторская организация и ее руководитель - они оштрафованы соответственно на 30 БВ и 2 БВ.

Всего в Беларуси риелторские услуги оказывают свыше 140 организаций, из которых 2/3 зарегистрировано в Минске.-0-