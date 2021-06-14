14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сегодня в 01.22 на номер "112" поступило сообщение о загорании трансформаторной подстанции на территории предприятия по ул.Долгобродской, 29 в Минске. К месту вызова были направлены подразделения МЧС. В ходе разведки было установлено, что происходит загорание масла, вытекающего с трансформаторной подстанции и транспортерной ленты в подвале цеха", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. "Пожар ликвидирован работниками МЧС в 02.41. Технологический процесс предприятия не нарушен. Накануне происшествия проводились подготовительные работы технологического оборудования - запуск печей и подготовка цеха к работе. В результате пожара повреждена трансформаторная подстанция, транспортерная лента, закопчен цех", - добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки в трансформаторной подстанции.-0-