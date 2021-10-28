Столкновение микроавтобуса и погрузчика затруднило движение на трассе М6

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за столкновения микроавтобуса и погрузчика сегодня было затруднено движение на трассе Минск - Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария, в которой серьезные повреждения получили транспортные средства, произошла сегодня около 7 часов утра в Лидском районе. На 159-м км трассы Минск - Гродно в направлении столицы столкнулись погрузчик и микроавтобус "Даф".
Как пояснил водитель буса, он отвлекся от управления. Микроавтобус стал вилять и врезался в погрузчик.
"К счастью, никто не пострадал. После аварии движение было затруднено и осуществлялось по одной полосе", - рассказали в ГАИ.
К 10.00, отметили в Госавтоинспекции, движение было восстановлено в полном объеме.-0-