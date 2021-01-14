Сторож предприятия угнал погрузчик и катался на нем по Ружанам

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе сторож угнал погрузчик предприятия, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Вечером 8 января 22-летний молодой человек находился на дежурстве. Ему на глаза попался погрузчик, на котором он решил покататься. Он проехался по Ружанам, а затем подъехал к своему дому. Там не смог вновь завести погрузчик, поэтому транспортное средство бросил, а на работу вернулся пешком.
Пружанский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон) УК. По его словам, такой поступок он совершил под влиянием выпитого спиртного. К фигуранту применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.-0-