Стройфирма в Минске недоплатила около Br100 тыс. налогов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная фирма в Минске недоплатила в бюджет около Br100 тыс. налогов. В отношении 38-летнего руководителя компании возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.
Как отметили в КГК, коммерческое предприятие специализировалось на торговле строительными материалами и комплектующими для электромонтажных работ, а также на их выполнении. Как правило, работники проводили монтаж и демонтаж электропроводки на различных объектах, в том числе государственной формы собственности.
Во время проверки выявлено, что с февраля 2014 по март 2018 года в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске, что приводило к занижению размера налоговой базы.-0-
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