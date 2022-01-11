Студент из Гомеля лишился денег при бронировании квартиры в столице

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства хищения денежных средств с карт-счета 25-летнего гомельчанина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Молодой человек учится на заочном отделении в столичном вузе. В поисках съемной квартиры в Минске перед очередной сессией просматривал рекламные сайты по аренде жилья, где нашел привлекательное по цене объявление. Гомельчанин посредством мессенджера Viber написал потенциальному арендодателю и забронировал на месяц понравившуюся квартиру. Контактное лицо предложило парню внести полную предоплату - Br600 - через популярную систему интернет-бронирования отелей и квартир.

"Арендодатель" сбросил жителю Гомеля в Viber фишинговую ссылку. "Студент зашел по ней на поддельный ресурс, ввел реквизиты своей банковской карточки и перевел указанную сумму. Через некоторое время злоумышленник сообщил, что не может пока оформить договор и предложил вернуть деньги. Он убедил парня, что для проведения финансовой операции ему необходимо пополнить свою карточку на Br600. Гомельчанин пополнил счет, зашел по второй сброшенной ему фишинговой ссылке, заполнил графы с реквизитами карточки и стал ждать возврата денег. Вскоре он получил сообщение о списании с его карт-счета Br600", - рассказали в УСК.

Молодой человек понял, что его обманули, и обратился к правоохранителям. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по окончании следствия.

Следователи Гомельской области рекомендуют внимательно читать ссылки на сайты, так как фишинговые ссылки содержат дополнительные буквы и символы, никогда не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных пользователей в мессенджерах и социальных сетях, вводить личные данные только на проверенных веб-сайтах. Также важно периодически повышать финансовую грамотность, изучать информацию о развитии вредоносных программ.-0-