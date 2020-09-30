Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление командира столичного ОМОНа

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент, задержанный за оскорбление командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы, стал фигурантом уголовного дела. Такая информация размещена на сайте МВД, информирует БЕЛТА.

МВД ранее сообщало о задержании в Минске троих студентов по подозрению в нанесении оскорбительных надписей касательно командира столичного ОМОНа. По результатам проверки в отношении одного из задержанных, 19-летнего жителя Минска, возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Подозреваемый водворен в ИВС.-0-