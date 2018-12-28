Студент упал с пятого этажа общежития в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 18-летнего парня. По предварительной информации, смерть наступила в результате падения с высоты пятого этажа. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Инцидент произошел ночью 28 декабря. Под окнами общежития по ул. Свердлова был обнаружен мертвым студент второго курса высшего учебного заведения. "По полученным данным, компания молодых людей собралась накануне вечером в одной из комнат пятого этажа для распития спиртных напитков. Периодически молодые люди развлекались тем, что вылезали из окон для фотографирования, а один из студентов, который увлекался паркуром, при этом забрался на фасад и вернулся обратно. Соответствующие фотографии изъяты и приобщены к материалу проверки. По показаниям очевидцев, когда компания находилась на общей кухне, молодой человек открыл окно и снова вылез с подоконника на фасад здания", - рассказали в Следственном комитете.

Через некоторое время он исчез из виду. Молодые люди выглянули в окно и увидели, что парень лежит на земле.

Следователи провели осмотр места падения, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили участников вечеринки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-