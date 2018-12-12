Девочка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Гомеле

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девочка 2005 года рождения выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Гомеле. Это подтвердили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщается в соцсетях, ЧП произошло 9 декабря. Школьница выпала из окна одного из многоквартирных домов по улице Ефремова областного центра.

Девочка госпитализирована.-0-