В больнице умер мальчик, упавший с балкона в Светлогорске

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В больнице умер четырехлетний мальчик, упавший с балкона шестого этажа в Светлогорске 3 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телекомпанию "Ранак".
Как сообщалось, вечером 3 декабря прохожие заметили мальчика, лежащего на земле возле многоэтажного дома. Сразу же вызвали милицию и скорую помощь.
В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. 4 декабря мальчик умер.
Обстоятельства случившегося выясняют следователи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4194 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|2.1291 BYN
|2.127 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN