Студентка гомельского вуза оскорбила в сети помощника прокурора - возбуждено уголовное дело

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 17-летняя студентка одного из гомельских вузов оскорбила в сети помощника прокурора. Возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Несколько месяцев назад в деструктивном Telegram-канале, который ныне признан экстремистским, была опубликована фотография помощника прокурора одного из районов Минска. Под снимком женщины появились негативные комментарии из-за выполнения ею служебных обязанностей. Один из постов оказался оскорбительным.

На днях оперативники гомельского областного управления ГУБОПиК вместе с коллегами из Минской области установили автора поста - 17-летнюю жительницу Жлобина. Девушка учится в гомельском вузе, состоит в деструктивных интернет-сообществах, в прошлом году участвовала в протестном движении в Жлобине.

Возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.

В ГУБОПиК добавили, что авторов подобных постов продолжают устанавливать, и напомнили: за подобные угрозы и оскорбления предусмотрена уголовная ответственность.-0-