Студентка из Гродно отправила в интернете откровенное фото парню и стала жертвой шантажа

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-вымогатель требовал у жительницы Гродно $3 тыс. за нераспространение откровенных фото. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Студентка одного из университетов познакомилась с парнем в социальных сетях. Завязалось общение. В результате 20-летняя девушка поделилась с собеседником откровенными фотографиями. Отношения закончились вымогательством. "Злоумышленник стал требовать у девушки $3 тыс. Иначе, угрожал он, снимки станут достоянием общественности", - рассказали в милиции.

Девушка обратилась за помощью к правоохранителям. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.-0-