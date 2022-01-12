Студенты столичного вуза продавали нерабочие видеокарты

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РУВД столицы задержали двух 20-летних студентов столичного вуза, которые реализовывали на одной из торговых интернет-площадок нерабочие видеокарты. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию стали поступать заявления от граждан о том, что приобретенные видеокарты нерабочие. Потерпевшие рассказали, что договаривались о встрече с продавцами, передавали им деньги и оговаривали срок проверки видеокарт. После того, как устанавливали карту на компьютер, выяснялось, что она не работает. Обманутые граждане пытались связаться с продавцами, но те не выходили на связь.

Как пояснили сами задержанные, нерабочие видеокарты они приобрели на одном из столичных рынков. С целью конспирации они также приобрели несколько сим-карт и мобильные телефоны.

Сумма ущерба составила Br5 тыс.

Молодые люди ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Следственный комитет дал правовую оценку действиям задержанных и возбудил уголовные дела за мошенничество.

"На данный момент известно о трех эпизодах мошенничества: в Первомайском и в Московском районах. Если вы стали жертвой противоправных действий, просьба обратиться в Первомайское РУВД Минска по номерам телефонов: 8 (017) 236-02-02, 8 (017) 224-70-33, 102", - добавили правоохранители.-0-