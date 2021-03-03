Суд Березовского района огласил приговор о групповой краже в рыбхозе

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Березовского района огласил приговор по уголовному делу о краже рыбы в угодьях рыбхоза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвинение по ч.2 ст.205 УК было предъявлено восьмерым фигурантам. Они работали в одной рыболовецкой бригаде. В прошлом октябре выловили 470,4 кг рыбы, однако в тоневой журнал внесли сведения лишь о 337 кг. Часть улова они решили присвоить. Трое мужчин для дальнейшей реализации погрузили 133,4 кг рыбы в автомобиль, который и остановили сотрудники Березовского РОВД. Своими действиями обвиняемые причинили опытному рыбхозу "Селец" ущерб на сумму более Br428.

Суд признал фигурантов виновными в совершенной группой лиц краже. Каждому из них назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 15% заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Автомобиль, как средство совершения преступления, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-