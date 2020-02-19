Суд Березовского района огласил приговор по делу об аварии с участием БТР

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Березовского района огласил приговор по уголовному делу о нарушении правил вождения боевой машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Авария произошла 28 марта 2018 года. По городу организованной колонной проезжала военная техника. Примерно в середине находился БТР-80 под управлением солдата-срочника сил специальных операций. На подъезде к одному из перекрестков молодой человек увидел, как зажегся красный сигнал светофора, однако продолжил движение. В этот момент произошло столкновение с молоковозом. Водитель грузовика получил в ДТП тяжелые травмы.

Суд признал молодого человека виновным по ч.2 ст.464 (нарушение правил вождения боевой машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Он приговорен к одному году лишения свободы. Такой же период обвиняемый не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Исполнение наказания отсрочено на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-