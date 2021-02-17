Суд частично удовлетворил ходатайство Бабарико

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд частично удовлетворил ходатайство Виктора Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, Виктор Бабарико попросил разрешить ему жестикулировать в суде, чтобы выражать эмоции, и выделить возможность более конфиденциального общения с защитой - один день в неделю.

Ходатайство удовлетворено частично. В частности, Виктору Бабарико разрешено жестикулировать во время дачи показаний.

Судебное разбирательство по уголовному делу началось сегодня. Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-