Суд Гродненского района вынес приговор водителю за аварию с двумя погибшими

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор по уголовному делу об аварии, в которой погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, обвинялся 27-летний мужчина. Авария произошла в ноябре 2020 года. Обвиняемый за рулем "Ауди" двигался со стороны агрогородка Индура. На участке дороги, где максимальная скорость движения ограничена до 90 км/ч, водитель разогнался до 104 км/ч и попытался обогнать попутный авто. На встречной полосе "Ауди" столкнулась с "Фольксвагеном". В результате аварии погиб пассажир "Фольксвагена", отец троих детей. Водитель этой машины получил тяжкие телесные повреждения. 24-летняя пассажирка "Ауди", родная сестра обвиняемого, скончалась в тот же день в больнице.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств. Также с обвиняемого в пользу потерпевших взыскан моральный вред на сумму Br34,7 тыс.-0-