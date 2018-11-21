Суд Каменецкого района назначил мужчине Br735 штрафа за подделку страховки

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Каменецкого района приговорил мужчину к Br735 штрафа за подделку бланка карты международного страхования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Мужчина 1991 года рождения в августе заключил договор международного страхования, срок действия которого истекал 5 сентября. Зная о недействительности документа, он 7 сентября вблизи пункта пропуска "Песчатка" шариковой ручкой внес изменения в бланк "Зеленой карты". Затем молодой человек попытался пересечь границу, предоставив на погранконтроле подделку. Пограничники пресекли преступление. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка и использование поддельных документов) УК.

Фигурант полностью признал свою вину. Суд Каменецкого района назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). "Заявленное мужчиной ходатайство об освобождении от уголовной ответственности с привлечением к административной, а также применении к нему административного взыскания суд отклонил при аналогичной позиции государственного обвинителя. Приговор вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.

В Брестской области в январе-октябре текущего года зафиксировано 26 фактов (за весь 2017 год - 21) пересечения государственной границы с использованием заведомо подложных документов - 23 паспорта и 3 карты международного страхования.-0-