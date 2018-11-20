Россиянка пыталась пересечь границу с Литвой по паспорту сестры

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина пыталась пересечь границу с Литвой по паспорту сводной сестры, чтобы затем попасть в Австрию. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Сегодня около часа ночи в пункте пропуска "Бенякони" при оформлении следующего в Литву легкового автомобиля Opel пограничный наряд выявил нарушителя. Во время проверки документов одна из пассажирок предъявила паспорт гражданки России. При проведении идентификации личности было установлено, что документ не принадлежит предъявителю. Задержанная созналась, что взяла паспорт сводной сестры, которая имеет право на постоянное проживание в Вене. Именно в столицу Австрии и направлялась правонарушительница, желая остаться в Евросоюзе на постоянное место жительства", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении задержанной начат административный процесс за незаконное пересечение границы. Она помещена в изолятор временного содержания. Кроме того, по факту использования чужого документа при пересечении границы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 и 2 ст.380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов).-0-