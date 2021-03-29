Суд Кобринского района огласил приговор супругам за мошенничество с квартирой

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере недвижимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

История берет начало летом 2011 года. Кобринчанка договорилась с пожилым мужчиной о продаже двухкомнатной квартиры. Получила Br5 тыс. предоплаты и передала ему ключи от жилья. Там поселилась дочь покупателя. До 2013 года обвиняемая потратила полученные деньги, сделку купли-продажи не оформила, а девушку из квартиры выселила. В июле 2018 года фигурантка получила $2 тыс. предоплаты от еще одного потенциального покупателя, прошлым летом - более Br16 тыс. от другого. У еще одной женщины жительница райцентра вместе с мужем взяла более Br20 тыс.

Во всех случаях обязательства выполнить было невозможно, поскольку квартира находится в собственности банка. Супруги получили ее с использованием льготного кредита, предоставленного им как многодетной семье.

Мужчина признал себя виновным полностью, его жена - частично. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное добровольное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении четверых детей.

Глава семейства по ч.3 ст. 209 УК приговорен к двум с половиной годам лишения свободы без штрафа. К нему применена отсрочка исполнения наказания на срок два года.

Женщину суд признал виновной по ч.2,3,4 ст. 209 УК. Ей назначено три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также с нее в пользу потерпевшей взыскано Br2 тыс. компенсации морального вреда. За пожилым мужчиной признано право на удовлетворение иска. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-