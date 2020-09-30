Суд Лидского района признал увольнение работника незаконным и взыскал в его пользу почти Br2 тыс.

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Лидского района защитил права работника, признав его увольнение незаконным. В пользу работника также взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Истец работала секретарем в приемной руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий района с 1997 года. В июле 2020 года женщину уволили в связи с истечением срока действия срочного трудового договора. Она посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд. По мнению истца, ее уволили с нарушением положений контракта и коллективного договора.

Заслушав доводы сторон, показания свидетелей, исследовав письменные материалы дела, а также заслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить заявленные требования, суд признал увольнение незаконным и восстановил женщину на работе в качестве секретаря приемной руководителя.

Кроме того, в пользу истца взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсация морального вреда и судебных расходов - всего около Br2 тыс.

Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.-0-