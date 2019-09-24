Суд начал рассматривать дело об убийстве восьмимесячного ребенка в Лунинце

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд сегодня начал разбирательство в отношении двух жителей Лунинца, обвиняемых в жестоком убийстве восьмимесячной девочки, передает корреспондент БЕЛТА.

На скамье подсудимых находятся 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый. Действия каждого из фигурантов квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п.п. 2, 6, 13, 15, ч.2 ст.139 УК).

Обвиняемая обратилась с ходатайством о проведении закрытого судебного заседания. Такого же мнения придерживается потерпевший. Суд удалялся в совещательную комнату для принятия решения. В итоге судебная коллегия пришла к выводу, чтобы провести разбирательство этого уголовного дела в закрытом режиме. Журналисты удалились из зала судебных заседаний.

Трагедия произошла в Лунинце в конце прошлого октября. Вернувшийся домой отец обнаружил тело своей маленькой дочери с признаками насильственной смерти. В тот момент в квартире находились пьяные мать ребенка и ее знакомый. Они беспричинно, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий, нанесли девочке не менее 46 травматических воздействий.-0-