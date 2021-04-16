Суд по делу Тимы Белорусских начался в Минске

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина в отношении Тимы Белорусских, сообщает БЕЛТА.

Исполнитель обвиняется в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 г, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 г, его употреблении совместно со знакомым Кривецким, который также проходит по делу как обвиняемый, перевозке и хранении.

По материалам дела, молодые люди в декабре 2020 года и январе 2021-го в интернете купили более 1,96 г гашиша. Часть наркотика употребили в игровом клубе в Минске, а оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции.

В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество - амфетамин.

Свою вину молодые люди признали в полном объеме.-0-