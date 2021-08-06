Суд приговорил ограбившего отделение банка в Копцевичах к 9 годам колонии усиленного режима

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Петриковского района постановил приговор по уголовному делу о разбойном нападении на отделение банка, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался 47-летний мозырянин. Мужчина обвинялся по ч.2 ст.207 и ч.2 ст.295 УК. Установлено, что в конце марта этого года житель райцентра, скрыв лицо маской, проник в отделение банка в поселке Копцевичи. Он ударил специалиста банка пистолетом по голове, связал потерпевшей руки и ноги, не давая ей возможности позвать на помощь. Затем завладел связкой ключей от входной двери отделения банка и запер ее на замок. Мужчина обыскал помещение, обнаружил и забрал более $1,3 тыс. и свыше Br3 тыс., упакованные в бумажную бандероль с картонной накладкой и полимерный пакет, после чего скрылся с похищенным. Ему также было выдвинуто обвинение в незаконном приобретении, перевозке и хранении пистолета с семью патронами, при помощи которых он и совершил разбойное нападение на отделение банка.

Окончательно обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 250 БВ (Br7,25 тыс.).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-