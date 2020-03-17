Суд рассмотрит дело гомельчанина, убившего младшего брата

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гомельчанина, убившего своего младшего брата, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Как сообщалось в октябре 2019 года, в Гомеле по подозрению в убийстве родственника задержан 42-летний горожанин. Его 38-летний брат с августа числился без вести пропавшим. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по факту его безвестного исчезновения. При изучении обстоятельств следователи установили признаки, косвенно указывающие на его убийство. Вскоре выводы следствия о причастности к совершению преступления родного брата мужчины подтвердились.

Следственно-оперативная группа осмотрела квартиру братьев и карьер по проспекту Космонавтов. В водоеме были найдены останки тела потерпевшего.

По версии следствия, гомельчанин убил своего брата дома: задушил во время конфликта. Позже, чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в водоеме недалеко от места жительства. В карьере обнаружили также два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК (убийство), ч.1 ст.347 УК (надругательство над трупом), а также ч.3 ст.174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении).-0-