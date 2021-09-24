Суд Светлогорского района вынес приговор по делу о ЧП на производстве

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района рассмотрел уголовное дело об инциденте на Светлогорском ЦКК, при котором погиб человек и еще один был травмирован, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Заседание прошло в закрытом формате. На скамье подсудимых оказались два работника предприятия.

Приговором суда оба подсудимых признаны виновными. Один из них - в причинении смерти по неосторожности. На основании ч.1 ст.144 УК ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Второй - в нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны труда), повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения и смерть человека. На основании ч.2 ст.306 УК он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на пять лет он лишен права занимать должности, связанные с управлением охраной труда и безопасным ведением технологических процессов.

Также суд постановил взыскать с предприятия денежную компенсацию морального вреда: в пользу матери погибшего - Br50 тыс., и в пользу его супруги - Br30 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-