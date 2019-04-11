Суд в Бресте приговорил сына российского бизнесмена за наркотики к 3 годам колонии

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Москвы, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

На оглашении приговора присутствовали родители молодого человека.

Суд признал россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка наркотических средств) и ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств) УК. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Также применена специальная конфискация автомобиля в доход государства как средства совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, россиянин был задержан в ночь на 29 декабря 2018 года в пункте пропуска "Варшавский мост". В его личных вещах и салоне автомобиля "Мерседес", на котором он со спутницей возвращался из многодневного турне по Европе, сотрудники таможни обнаружили запрещенные к обороту гашишное масло и марихуану. Сам он находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, и алкогольном опьянении (0,56 промилле).

Во время судебного заседания, которое проходило в открытом режиме, обвиняемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.-0-