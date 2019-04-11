Двое жителей Новогрудского района вернулись с заработков с наркотиками

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Новогрудского района вернулись с заработков в России с гашишем и психотропами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Рядом с Новогрудком задержали двоих местных жителей 1988 и 1990 годов рождения. При себе у молодых людей были обнаружены 7,5 грамма гашиша и, предположительно, психотропные таблетки. Молодые люди возвращались домой на маршрутке, микроавтобус для проверки остановили сотрудники ГАИ. Задержание проходило при поддержке отряда милиции особого назначения.

Установлено, что опасные вещества молодые люди приобрели на территории России. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-