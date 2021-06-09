Суд в Бресте приговорил женщину к двум годам колонии за оскорбление Президента и милиционеров

9 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в публичном оскорблении Президента, насилии и оскорблении милиционеров. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В конце прошлого декабря брестчанка разместила в Telegram-канале видеоролик, в котором нелицеприятно высказалась в адрес милиционеров. А когда сотрудники 3 января проводили осмотр в ее квартире, женщина использовала ненормативную лексику, применила к ним насилие. Публично оскорбила главу государства.

"В ходе следствия женщина от дачи показаний отказалась. Она не работает, по месту жительства характеризуется посредственно. Неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор", - сказали в прокуратуре.

По ст.369, ст.364 и ч.1 ст.368 УК брестчанку приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также суд взыскал с женщины Br5 тыс. в качестве компенсации морального вреда в пользу трех потерпевших - сотрудников милиции.

Приговор суда в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-