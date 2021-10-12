Суд в Малорите приговорил юношу к 7 годам воспитательной колонии за смертельную драку

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12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Малоритского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего юноши, сообщил БЕЛТА прокурор Малоритского района Федор Михович. Несчастный случай произошел этой весной в Малорите. Между собой повздорили старшеклассник и 18-летний учащийся местного лицея. Школьник несколько раз ударил лицеиста по голове и в грудь: тот потерял сознание, его госпитализировали в районную больницу. Несмотря на усилия медиков, жизнь пациента спасти не удалось. Действия молодого человека квалифицировали по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК. Он признал свою вину. Учитывая все обстоятельства дела, суд Малоритского района согласился с позицией государственного обвинения и назначил парню наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии сроком на семь лет. По данным пресс-службы Брестского областного суда, молодые люди поссорились из-за электронной сигареты. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!