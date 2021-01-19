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19 января 2021, 10:45

Суд в Малорите приговорил женщину к шести годам колонии за убийство мужа

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Малоритского района огласил приговор по уголовному делу об убийстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказалась женщина 1979 года рождения. С супругом у нее сложились неприязненные отношения. Во время ссоры фигурантка ударила его ножом в грудную клетку. От ранения мужчина умер на месте.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Она приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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