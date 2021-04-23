Суд в Минске приговорил четырех закладчиков психотропов к срокам от 11 до 15 лет колонии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстали четыре фигуранта. Один из них, действуя в составе организованной группы с другими обвиняемыми и иными неустановленными следствием людьми, переслал в два этапа из Москвы в Минск психотропы. Незаконный груз был доставлен под видом бытовых предметов в автомобиле, а водитель, оказывающий услуги перевозки людей и грузов, об этом не знал. Всего таким образом в Беларусь было доставлено не менее 1919,89 г альфа-PVP, не менее 15,08 г мефедрона, не менее 547,22 г альфа-PVP и мефедрона и др. Психотропы были размещены в тайниках.

Что касается двух других обвиняемых (в том числе девушки 1995 года рождения), они, получив информацию о географических координатах тайников-закладок, приобрели не менее 7,24 г альфа-PVP, а затем распределили на территории Октябрьского и Партизанского районов Минска.

Делал закладки и четвертый фигурант. Он разместил в тайниках не менее 595,87 г альфа-PVP, мефедрон и альфа-PVP массой 532,25 г, мефедрон и 4-СМС массой 810,92 г.

Все четверо признаны виновными и приговорены к срокам от 11 до 15 лет колонии. Всем предстоит выплатить крупные штрафы: троим - по 100 БВ (Br2,9 тыс.), четвертому - 150 БВ (Br4350).

К слову, один из мужчин ранее пять раз судим, в том числе за наркотики.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-