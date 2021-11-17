Суд в Минске приговорил двух россиян к 12 и 13 годам колонии за незаконный оборот психотропов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасного психотропного вещества в крупном размере, совершенном организованной группой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстали ранее не судимые граждане России 1988 и 1994 годов рождения. Установлено, что один из обвиняемых не позднее 16 августа 2021 года, находясь на территории Беларуси, вступил в организованную группу, которая занималась преступной деятельностью в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ.

Второй обвиняемый не был участником этой организованной группы, но выполнял отведенную ее руководителями роль. В результате фигуранты, находясь в неустановленных местах на территории Беларуси, получили не менее 42,98 г альфа-РVР. Это вещество они хранили при себе, в тайниках и других неустановленных местах республики, а затем незаконно с целью сбыта перевезли на остановку общественного транспорта в Минске. Позже они были задержаны.

В итоге участнику организованной группы назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Второй фигурант приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Оба должны будут выплатить штраф в размере 300 БВ - в сумме Br8,7 тыс.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-