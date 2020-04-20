Суд в Минске вынес приговор гражданину Индии за организацию незаконной миграции

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении гражданина Индии, обвиняемого в организации незаконной миграции иностранных граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

По версии следствия, мужчина в 2019 году занимался организацией незаконной миграции иностранных граждан транзитом через Беларусь из Индии в страны Европы. При этом он действовал не один, а вместе с белорусом. Приговор суда Фрунзенского района столицы касается лишь иностранца. Второй фигурант скрылся от органа уголовного преследования и объявлен в розыск, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Гражданину Индии назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии усиленного режима. Он также получил штраф в размере 100 БВ на сумму Br2,7 тыс. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщали следователи, мужчины действовали по определенной схеме. За вознаграждение в несколько тысяч долларов США они готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и подавали их в регистрирующий орган Беларуси. "Подобранные" иностранцы по уставу были их участниками. После этого фигуранты готовили от имени должностных лиц этих обществ ходатайства о выдаче краткосрочных виз тем, кто намеревался незаконно пересечь границу.

Получив документы, иностранцы обращались в компетентное учреждение Беларуси, расположенное на территории иностранного государства, и получали индивидуальные въездные визы в республику якобы для деловой поездки. Таким образом они незаконно въезжали и находились в Беларуси. Впоследствии граждане Индии пытались самостоятельно пересечь госграницу, но их задержали в пограничной зоне.-0-