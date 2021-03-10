Суд в Минске вынес приговор по делу о неуплате налогов ООО "Магия вкуса"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты сумм налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Как следует из информации суда, обвиняемый, будучи директором ООО "Магия вкуса", получил в 2016 году от неосведомленных о его преступной деятельности работников выручку в виде наличных денег за реализованные товары на сумму более Br3,639 млрд (без учета деноминации). Однако эти средства не были отражены в документах. В результате ООО "Магия вкуса" с января 2016 года по март 2017-го не уплатило более Br115 тыс. (5010 БВ) налогов.

Судом обвиняемый признан виновным в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, фигурант лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-