Суд в Полоцке начнет рассмотрение дела о ДТП с погибшей школьницей

17 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд в Полоцке сегодня проведет первое заседание по уголовному делу в отношении водителя, который пьяным сбил двух девочек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Трагедия произошла вечером 21 сентября прошлого года. Водитель Alfa Romeo при приближении к перекрестку решил обогнать ехавший перед ним автомобиль с включенным указателем левого поворота. При этом мужчина выехал на левую по ходу движения обочину и сбил находившихся там двух 14-летних девочек. Одна из них позднее скончалась в больнице. На момент происшествия парень был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения (1,19 промилле).

По данным следствия, машина, на которой ехал 26-летний парень, была неисправна. В авто была разгерметизирована рабочая тормозная система, о чем водитель знал. По результатам экспертных исследований, автомобиль непосредственно перед ДТП ехал со скоростью не менее 100 км/ч.

Следствие квалифицировало действия мужчины по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения). Ранее обвиняемый судим не был.-0-

Сбивший двух девочек в Полоцке пьяный водитель ехал на неисправном авто Трагедия произошла вечером 21 сентября. Водитель Alfa Romeo при приближении к перекрестку решил обогнать движущийся перед ним автомобиль с включенным указателем левого поворота.