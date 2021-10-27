Суд в Столине приговорил мошенницу к семи годам колонии

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Столинского района огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве, совершенном повторно в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказалась женщина 1977 года рождения. Девять лет она злоупотребляла доверием людей и брала у них в долг деньги под предлогом открытия магазина и приобретения товаров. Полученные суммы потом тратила на личные нужды. Кроме того, будучи индивидуальным предпринимателем, а потом директором и собственником ЧТУП, заключала договоры поставок с условием оплаты с отсрочкой платежа после получения товара. Однако обязательства перед поставщиками не выполняла.

В суде фигурантка вину признала частично. По нескольким частям ст.209 (мошенничество) УК ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также с женщины в пользу потерпевших взыскан причиненный ущерб. Так, пяти предприятиям ей придется в общем заплатить более Br7,6 тыс., четырем гражданам - свыше $30,3 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-