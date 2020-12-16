Суд в Витебске вынес приговор мужчине за жестокое убийство 19-летней давности

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор по уголовному дело о жестоком убийстве трех человек с разбоем в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры области Ольга Вержбович.

Трагедия произошла в областном центре в 2001 году. Были убиты супружеская пара и сосед, их трупы нашли на цокольном этаже дома, в котором проживали. Также преступник после нападения похитил имущество жертв. Сразу найти убийцу не удалось, но со временем благодаря ольфакторной экспертизе были установлены запаховые следы на орудиях преступления. Исследования экспертов помогли выйти на подозреваемого. Он в этот момент уже отбывал наказание за другие преступления.

За совершенное убийство мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы, а также осужден за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и кражу. С учетом уже отбытого срока наказания по предыдущему приговору ему осталось провести в колонии 11 лет. Обвиняемый свою вину не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-