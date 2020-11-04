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04 ноября 2020, 12:52

Суд Воложинского района приговорил мужчину к 15 годам колонии за убийство жены

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Воложинского района вынес приговор по уголовному делу об убийстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

По информации пресс-службы, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своей женой ударил ее рукой по голове не менее 3 раз и не менее 4 раз ножом в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве). В июле этого года он уже осуждался за угрозу убийством супруге. С учетом ранее назначенного наказания обвиняемому окончательно назначено 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

По решению суда, по месту отбывания наказания к мужчине применят принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

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