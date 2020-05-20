Суд встал на сторону женщины, у которой сорвалось путешествие в Египет из-за закрытия границ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска встал на сторону женщины, у которой сорвалось путешествие в Египет из-за закрытия границ, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя правления общественного объединения "Региональное общество защиты потребителей" Дмитрий Малец.

Гражданское дело рассматривалось 19 мая в открытом судебном заседании. Иск к одному из ООО, оказывающих туруслуги, подало Региональное общество защиты потребителей в интересах женщины, которая не смогла улететь в путешествие. Основанием для этого послужило неисполнение обязательств туристической компанией в связи с прекращением авиасообщения в аэропортах Египта, а также неисполнение обязательств по возврату денег.

В иске указывалось, что между истицей и ответчиком 7 марта был заключен договор оказания туруслуг. Женщина заплатила Br1450. Путешествие должно было состояться с 20 по 26 марта, но в связи с тем, что Египет объявил о полном прекращении авиасообщения с 19 марта из-за эпидемии коронавируса нового типа, оно сорвалось.

Представитель ответчика на судебное заседание не явился, хотя был извещен надлежащим образом. Суд, выслушав истицу, представителя общественного объединения, исследовав письменные материалы дела, посчитал, что заявленные исковые требования следует удовлетворить. Договор оказания туруслуг, заключенный между сторонами, должен быть расторгнут, а в пользу женщины ООО обязано уплатить Br1450, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в размере Br348, компенсацию морального вреда Br500.

В пользу общественного объединения будут взысканы понесенные расходы. Кроме того, туркомпания должна выплатить штраф и госпошлину.

Решение не вступило в законную силу. Ответчик может подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение установленного срока.-0-