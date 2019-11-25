Суд вынес приговор гомельчанину за жестокое обращение с бездомной кошкой

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего жителя областного центра о жестоком обращении с животным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

В начале июля возле одного из домов по ул.Брянской нетрезвый мужчина без причины минимум трижды ударил бездомную кошку. При этом присутствовал ребенок 2014 года рождения. "Проявляя неоправданную агрессию по отношению к животному, мужчина грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. От полученных повреждений животное погибло", - рассказали в суде.

Приговором суда гомельчанин признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. На основании ч.1 ст.339-1 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок один месяц. Также мужчина должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания, а по его отбытию - по месту жительства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-